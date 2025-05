Meloni domani a Tirana sabato vede Merz e scoppia caso Welt

Giorgia Meloni si prepara per una giornata intensa: dopo un contatto diretto con Papa Leone XIV, domani sarà in Albania per una missione lampo. Sabato, però, l'appuntamento cruciale sarà con il neo-cancelliere tedesco Friedrich Merz a Palazzo Chigi, mentre si riaccendono polemiche sul caso Welt. Un momento decisivo per la politica italiana ed europea.

Roma, 15 mag. (askanews) – Oggi la telefonata – primo contatto diretto – con papa Leone XIV, domani la missione ‘lampo’ in Albania. Per Giorgia Meloni, però, l’appuntamento più importante di questi giorni sembra quello fissato per sabato alle 18 a Palazzo Chigi con il neo-cancelliere tedesco Friedrich Merz, soprattutto alla luce delle rivelazioni di ‘Die Welt’, secondo cui l’Spd avrebbe preteso, e ottenuto, che nel patto di coalizione l’Italia venisse esclusa dall’intesa di Berlino con Polonia e Francia (il cosiddetto formato Weimar plus). “Merz e l’Ue – scrive Die Welt – puntano a una stretta collaborazione con l’Italia”. Una collaborazione che la Cdu avrebbe voluto sancire già nel contratto di coalizione. Il giornale tedesco rivela infatti che “nelle prime bozze del contratto di coalizione, l’Italia era esplicitamente indicata come membro di un asse ampliato con Germania, Francia e Polonia”. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meloni a Tirana, sabato vede Merz (e scoppia caso Welt)

Da askanews.it: Roma, 15 mag. (askanews) – Oggi la telefonata – primo contatto diretto – con Papa Leone XIV, domani la missione ‘lampo’ in Albania. Per Giorgia Meloni, però, l’appuntamento più importante di questi gi ...

Meloni con Merz, Macron e Zelensky al summit di Tirana. Focus su Ucraina

Scrive askanews.it: Tirana, 15 mag. (askanews) – Domani Tirana ospiterà la sesta riunione della Comunità politica europea, piattaforma che vedrà riuniti nella capitale dell’Albania i leader europei per confrontarsi sul t ...

Telefonata tra Erdogan e Meloni, l’incognita di un incontro a cui Palazzo Chigi lavora in gran segreto

Si legge su ilmessaggero.it: Si sono sentiti ieri, a due settimane dalla visita di Recep Tayyip Erdogan a Roma. Già in quell’occasione avevano parlato della guerra in Ucraina, della necessità di arrivare ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

TEKKEN 7: domani disponibili i DLC 16 e 17

Parte del Season Pass 4 di TEKKEN 7, sar? disponibili da domani con i DLC 16 e 17. Il DLC 16 aggiunger? Kunimitsu! Figlia del primo Kunimitsu, che ha fatto la sua ultima apparizione TEKKEN TAG TOURNAMENT 2, questo personaggio che indossa la maschera di una volpe continuer? la tradizione nelle abilit? di Manji Ninjutsu.