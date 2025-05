Sarà la guerra in Ucraina uno dei temi centrali del vertice della Comunità politica europea, in programma domani a Tirana, in Albania, anche in considerazione dei colloqui di pace in Turchia. I leader di 47 Paesi europei – 27 membri dell’Ue e 20 Stati non appartenenti all’Unione – si riuniranno in Piazza Skanderbeg per confrontarsi sui principali dossier dell’agenda internazionale. Parteciperà anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che – secondo quanto riferito da fonti italiane – a margine del summit terrà un incontro bilaterale con il primo ministro albanese Edi Rama, reduce dalla vittoria alle elezioni politiche. Sarà questo il cuore del Cpe, è bene che a sinistra preparino dosi massicce di Maalox. Immigrazione e Ucraina i temi centrali del Cpe. Al termine del faccia a faccia verrà adottata una dichiarazione congiunta per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

