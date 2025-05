Meloni con Merz Macron e Zelensky a summit Tirana Focus su Ucraina

A Tirana, il 15 maggio, si svolge la sesta riunione della Comunità politica europea, riunendo leader come Meloni, Macron e Zelensky. Il summit, incentrato sulla situazione in Ucraina, mira a definire una "nuova Europa" attraverso l'unità, la cooperazione e l'azione comune, all'indomani di sfide globali e geopolitiche in evoluzione.

Tirana, 15 mag. (askanews) – Venerdì Tirana ospita la sesta riunione della Comunità politica europea, piattaforma che vede riuniti nella capitale dell’Albania i leader europei per confrontarsi sul tema “Una nuova Europa in un mondo nuovo: unità, cooperazione, azione comune”. Prevista la presenza, tra gli altri, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del primo ministro albanese Edi Rama, del presidente del Consiglio europeo António Costa, della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del premier britannico Keir Starmer e del presidente francese Emmanuel Macron. Il vertice – spiegano fonti del governo italiano – rappresenta anche un’importante occasione di riflessione e confronto sulla guerra di aggressione russa in Ucraina, anche alla luce dei colloqui di pace svoltisi oggi in Turchia. 🔗Leggi su Ildenaro.it

