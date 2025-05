Meloni chiama il Papa | L' Italia apprezza e sostiene gli sforzi per la pace e uno sviluppo etico dell' IA

Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con Papa Leone XIV, esprimendo il sostegno dell'Italia per i suoi sforzi in favore della pace e dello sviluppo etico dell'intelligenza artificiale. Palazzo Chigi ha riportato che la presidente ha rinnovato le congratulazioni per l'elezione al Soglio di Pietro, evidenziando il forte legame tra il governo italiano e il Vaticano.

Papa Leone XIV e Giorgia Meloni hanno avuto questa mattina il loro primo colloquio telefonico. In una nota di Palazzo Chigi si legge: "La presidente Meloni ha rinnovato al Santo Padre le felicitazioni, personali e del governo italiano, per l'elezione al Soglio di Pietro e ha sottolineato il legame indissolubile che unisce l'Italia al vicario di Cristo. L'Italia apprezza e sostiene gli sforzi della Santa Sede per la pace e la cessazione dei conflitti in tutti gli scenari di crisi dove le armi hanno preso il posto del confronto e del dialogo". La premier ha inoltre rinnovato "la disponibilità dell'Italia a continuare a lavorare, insieme alla Santa Sede, per uno sviluppo etico e al servizio dell'uomo dell'intelligenza artificiale. Sfida che è stata al centro della Presidenza italiana del G7 e la cui centralità - per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro - Papa Leone XIV ha richiamato in occasione del suo incontro con i cardinali dello scorso 10 maggio". 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni chiama il Papa: "L'Italia apprezza e sostiene gli sforzi per la pace e uno sviluppo etico dell'IA"

