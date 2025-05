Melavì stipendi in arrivo | sospeso lo sciopero dei dipendenti

Melavì comunicherà il pagamento degli stipendi per aprile il 21 maggio, sospendendo così lo sciopero dei dipendenti. Dopo il recente pagamento di marzo, le organizzazioni sindacali hanno ricevuto conferma verbale dalla direzione, creando speranza di stabilità per i lavoratori. Alla luce di questa notizia, le aspettative per il futuro si fanno più positive.

Dopo il pagamento degli stipendi di marzo avvenuto nei giorni scorsi, oggi le organizzazioni sindacali hanno ricevuto dalla direzione di Melavì una comunicazione verbale: l'azienda sarà in grado di corrispondere le retribuzioni relative al mese di aprile il prossimo 21 maggio. Alla luce di.

Trattativa contratto sanità: il singolare ricorso alle medie aritmetiche non scioglie i forti dubbi sulla parte economica relativa agli stipendi degli infermieri

Emergono forti dubbi, in queste ore, per quanto riguarda il metodo di calcolo dei nuovi stipendi. Ci è stato anticipato verbalmente - ma attendiamo ancora di avere i documenti alla mano che lo confermino - un "aumento medio di 102 euro mensili" moltiplicato per 13 mensilità.