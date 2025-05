mel gibson collaborerà con lionsgate per realizzare la resurrezione di cristo

Lionsgate lavorerà nuovamente con Mel Gibson per realizzare La Resurrezione di Cristo, il secondo film sulla vita di Gesù. Mel Gibson collaborerà con Lionsgate per portare nelle sale The Resurrection of Christ (che dovrebbe intitolarsi in italiano La Passione di Cristo: Resurrezione), il suo nuovo film dedicato alla storia di Gesù Cristo dopo il successo ottenuto nel 2004. Il regista e Bucey Davey di Icon Productions hanno infatti stretto un accordo con lo studio per realizzare il progetto, annunciato ormai da tempo. La produzione del film Secondo le fonti di Deadline, la maggior parte del cast di La passione di Cristo, tra cui il protagonista Jim Caviezel, dovrebbe tornare sul set. Tra gli interpreti di La passione di Cristo: . 🔗Leggi su Movieplayer.it

