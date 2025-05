Meghan Trainor dalla body positivity alle diete ferree e non solo | Mi sono rifatta il seno In passato si era pentita di aver fatto troppo botox

Meghan Trainor, icona della body positivity, ha vissuto una trasformazione sorprendente, passando da un messaggio di accettazione a scelte drastiche di dieta e interventi estetici. Dopo aver confessato il suo pentimento per il botox e aver deciso di rifarsi il seno, ci si interroga su come una sostenitrice dell'amore per il proprio corpo possa intraprendere questo percorso.

Ma se una cantante¬†che, per gran parte della propria carriera, canta di?body positive? (accettare il proprio corpo indipendentemente dalle sue forme) improvvisamente dimagrisce e si. 🔗Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Meghan Trainor, dalla body positivity alle diete ferree (e non solo): ¬ęMi sono rifatta il seno¬Ľ. In passato si era pentita di ¬ęaver fatto troppo botox¬Ľ

