Medioriente Schlein | Italia e Ue facciano di più per cessate il fuoco

La situazione in Medioriente continua a destare preoccupazione. Schlein sottolinea l'importanza di un impegno maggiore da parte dell'Unione Europea e del governo italiano per promuovere un cessate il fuoco, garantire la liberazione degli ostaggi e sostenere il riconoscimento dello Stato palestinese, unitamente all'invio di aiuti umanitari. Diverse delegazioni parlamentari si preparano per una missione in quella regione.

“La speranza è che anche per il Medioriente l’ Unione europea e il governo italiano facciano di più per un cessato del fuoco, la liberazione degli ostaggi, il riconoscimento dello Stato palestinese, portare tutti gli aiuti umanitari. Ci sono dei deputati e delle deputate di Pd, M5S e Avs che partono domani per una missione a Rafah perché dobbiamo continuare a tenere l’attenzione alta perché quello che sta accadendo in Medio Oriente è inaccettabile”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della presentazione del libro di Enzo Amendola ‘L’imam deve morire’. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente, Schlein: “Italia e Ue facciano di più per cessate il fuoco”

Se ne parla anche su altri siti

Medioriente, Schlein: "Italia e Ue facciano di più per cessate il fuoco"

stream24.ilsole24ore.com scrive: (LaPresse) - "La speranza è che anche per il Medio Oriente l'Unione europea e il governo italiano facciano di più per un cessato del fuoco, ...

Guerra a Gaza, Schlein: "Delegazione del Pd, Avs e M5s andrà a Rafa per valutare la situazione"

Come scrive ilgiornale.it: "La nostra speranza è che si arrivi a una pace giusta a favore del popolo ingiustamente aggredito e la speranza è che anche per il Medio Oriente l'Ue e l'Italia facciano di più per il riconoscimento d ...

Meloni: 'Senza difesa si vuole l'Ue come una comunità hippie'. Schlein: 'Governo improvvisato'

Secondo ansa.it: Utile, secondo la premier, anche a chiarire altre polemiche come quelle sulla postura del governo rispetto a Usa e Ue dopo una intervista ... dice Meloni rivolgendosi a Elly Schlein che "invocano ...