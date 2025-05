Medinsky ' pronti a discutere possibili compromessi'

In un segnale di apertura, la delegazione russa ai negoziati con l’Ucraina a Istanbul si dichiara pronta a esplorare “possibili compromessi”. Vladimir Medinsky, capo dei negoziatori russi, ha confermato la disponibilità a riprendere i dialoghi, suggerendo una volontà di avanzare verso una soluzione diplomatica.

La delegazione russa ai negoziati diretti con l'Ucraina a Istanbul è pronta anche a discutere "possibili compromessi". Lo ha detto il capo dei negoziatori russi, Vladimir Medinsky, citato dall'agenzia Tass. "Siamo pronti a discutere e a riprendere il corso dei negoziati di Istanbul, pronti a possibili compromessi e a discuterne", ha sottolineato Medinsky.

