Medici di famiglia | in Campania 60 milioni di prestazioni nel 2024

Nel 2024, i medici di famiglia in Campania si apprestano a erogare circa 60 milioni di prestazioni, evidenziando un carico di lavoro notevole. Questo dato, emerso dall'analisi della Fimmg Napoli, sottolinea l'importanza del ruolo dei medici di Medicina generale sul territorio, come ha ribadito Luigi Spa...

Sono circa 60 milioni le prestazioni erogate nel 2024 in Campania dai medici di Medicina generale. È il dato emerge da un’analisi che la Fimmg Napoli ha prodotto per analizzare i carichi di lavoro dei medici di Medicina generale sul territorio. “Il dato è impressionante – ha sottolineato Luigi Sparano (Fimmg Napoli) – e spiega bene quanto siano strumentali le polemiche che spesso tirano in ballo i medici di Medicina generale, additati come fannulloni. I medici di Medicina generale garantiscono da sempre una presenza costante, affidabile, e radicata nel territorio. Non siamo legati a un modello prestazionale, ma a un patto fiduciario con i cittadini. Un patto che va ben oltre gli orari ufficiali degli ambulatori”. “La nostra attività è ininterrotta e si estende nel tempo e nello spazio della quotidianità delle persone. 🔗Leggi su Ildenaro.it

