Medici di famiglia in Campania 60 milioni di prestazioni in un anno | Molto oltre l’orario di studio

Nel 2024, i medici di famiglia in Campania hanno fornito oltre 60 milioni di prestazioni, superando abbondantemente gli orari previsti. Questa analisi della Fimmg Napoli mette in luce l’impegno straordinario dei professionisti della salute, riflettendo sui crescenti carichi di lavoro affrontati nel territorio e sull’importanza di supportare adeguatamente il sistema sanitario locale.

Oltre 60 milioni di prestazioni in un anno: è il bilancio dell’attività svolta nel 2024 dai medici di medicina generale in Campania, secondo un’analisi realizzata dalla Fimmg Napoli per misurare i carichi di lavoro sul territorio. Un dato che l’organizzazione sindacale considera emblematico. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Medici di famiglia, in Campania 60 milioni di prestazioni in un anno: "Molto oltre l’orario di studio"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.