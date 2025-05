Mediaset sorprende con Doppio Gioco | Mastronardi e Tortora di nuovo insieme in una fiction mozzafiato

Mediaset stupisce ancora con "Doppio Gioco", una nuova e avvincente fiction che riunisce Alessandra Mastronardi e Max Tortora. In un’estate che si preannunciava all’insegna delle repliche, questa serie promette colpi di scena e un intrigo avvincente, regalando agli spettatori un mix di emozioni e suspense da non perdere.

Colpo di scena nel palinsesto Mediaset: proprio quando la programmazione sembrava avviarsi verso la consueta estate di repliche, arriva una nuova fiction tutta da scoprire. Si tratta di “ Doppio Gioco ”, che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora, una coppia che il pubblico ricorda con affetto dai tempi de I Cesaroni. Una scelta che sorprende, visto che tutto faceva pensare che Maria Corleone 2 sarebbe stato l’ultimo titolo della stagione. Invece Canale 5 gioca d’anticipo e regala un’anteprima di quella che potrebbe diventare la serie rivelazione dell’anno. Leggi anche: “Lo rifarei altre cento volte”. L’Isola dei Famosi, naufrago infrange il regolamento: cosa rischia Leggi anche: Amanda Lecciso e Iago, il dettaglio choc su di lui svelato in Tv: “Le è sfuggito” (VIDEO) La trama tra poker, mistero e Servizi Segreti. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Mediaset sorprende con “Doppio Gioco”: Mastronardi e Tortora di nuovo insieme in una fiction mozzafiato

