Mediaset sorprende con Doppio Gioco | Mastronardi e Tortora di nuovo insieme in una fiction mozzafiato

Mediaset sorprende con "Doppio Gioco", una nuova fiction che riporta insieme Alessandra Mastronardi e Max Tortora, attori già amati per il loro affiatamento in "I Cesaroni". Questa serie mozzafiato promette colpi di scena e intrighi che terranno il pubblico incollato allo schermo, in un palinsesto ricco di novità entusiasmanti.

Con un colpo di scena nel palinsesto Mediaset, arriva una nuova serie che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo: Doppio Gioco. Protagonisti sono Alessandra Mastronardi e Max Tortora, già amati dal pubblico per il loro passato in I Cesaroni. Quando sembrava che Maria Corleone 2 sarebbe stato il capitolo finale della stagione, ecco che Canale 5 sorprende tutti presentando quella che potrebbe diventare la serie rivelazione dell’anno. Intrighi tra poker e Servizi Segreti. Annunciata sui canali ufficiali Mediaset, Doppio Gioco arriverà sugli schermi subito dopo Maria Corleone 2. La serie vede al centro Daria, interpretata da Alessandra Mastronardi, una donna dal passato travagliato che si ritrova coinvolta in un mondo di gioco d’azzardo e inganni. I Servizi Segreti le propongono un accordo: lavorare sotto copertura per catturare un pericoloso latitante, Max Tortora, in cambio di uno sconto di pena. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mediaset sorprende con “Doppio Gioco”: Mastronardi e Tortora di nuovo insieme in una fiction mozzafiato

