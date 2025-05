Media | spunta sms Stasi incastrato

Nel turbinio dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, emergono nuovi dettagli inquietanti. Tra i 280 messaggi agli atti, uno in particolare cattura l'attenzione: "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi". Il settimanale "Giallo" rivela il contenuto di un SMS inviato da Paola Cappa, gemella della vittima, suscitando interrogativi sulle verità nascoste.

20.55 "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi". Sarebbe uno dei 280 messaggi agli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. E' il settimanale "Giallo" a riportare questo messaggio inviato a un amico e attribuito a Paola Cappa, gemella di Stefania, cugine di Chiara mai indagate Per l'omicidio è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato Alberto Stasi, ora in semilibertà. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

