Media delegazione russa si reca alla sede dei negoziati

La delegazione russa è in movimento verso il Palazzo Dolmabahce di Istanbul, pronta a partecipare ai negoziati con i rappresentanti ucraini. Secondo le agenzie di stampa, i colloqui rappresentano un’importante opportunità per tentare di risolvere le tensioni tra i due paesi. Le aspettative e le incognite sul futuro si intensificano in questo delicato momento storico.

La delegazione russa alle trattative di Istanbul ha lasciato il consolato di Mosca e si è diretta al Palazzo Dolmabahce, dove sono in programma i negoziati con i rappresentanti ucraini, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Interfax. Una fonte citata dalla Tass ha detto che la delegazione russa attenderà notizie sulla partecipazione dei negoziatori ucraini nel luogo convenuto per le trattative.

