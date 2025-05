Mazzette e appalti pilotati ad Agrigento | anche la siccità diventa un affare

AGI - Mazzette e appalti ad Agrigento. Nel mirino opere fondamentali come il rifacimento della rete idrica, deciso per fronteggiare la siccità, diventata un affare per i 'signori' delle opere pubbliche all'ombra dei templi. Anche l'Autorità anticorruzione aveva drizzato le antenne su quanto stava succedendo nella provincia e che è al centro dell'indagine condotta della Squadra mobile della questura culminata nell'arresto di cinque persone (due finiti in carcere e tre ai domiciliari), tra imprenditori e funzionari pubblici. Un'inchiesta, coordinata dalla procura, che scaturisce, infatti, da alcune segnalazioni dell'Anac sul "mancato avvio di importanti opere pubbliche, come la rete idrica di Agrigento o il Centro di raccolta dei rifiuti di Ravanusa, opere finanziate per varie decine di milioni di euro", sottolineano gli inquirenti. 🔗Leggi su Agi.it

