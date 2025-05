Empoli per tre giorni ‘invasa’ dai volontari delle pubbliche assistenze toscane. È pronta l’edizione 2025 del MayDays, kermesse organizzata da Anpas Toscana arrivata alla sua diciottesima edizione. Saranno mille le divise arancio, in arrivo da tutta la regione per questa festa itinerante che raccoglie lo spirito del volontariato e della solidarietà del movimento delle Pubbliche Assistenze, 50mila volontari attivi, 400mila soci e storiche sedi, come le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, disseminate in tutta la Toscana. Il via da domani, venerdì 16 maggio, con l’allestimento del campo base di Protezione civile nei giardini di Maratona, da dove si dipanerà tutta la manifestazione che si propagherà in tutta la città. Venerdì aprirà l’evento il taglio del nastro per l’apertura del campo (ore 17. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mayday, pronti a tutto. Le Pubbliche Assistenze tra esercitazioni e giochi. In azione mille volontari