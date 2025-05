Sabato 31 maggio ci sarà la finale di Champions League a Monaco di Baviera tra PSG e Inter. La richiesta di biglietti per lo stadio è stata da record, numeri mai visti. Ma saranno solo 18.000 gli interisti fortunati che potranno vedere dal vivo la finale. L’Inter li sceglierà basandosi sul criterio della fedeltà. Poi ci saranno altri tifosi che hanno avuto la lungimiranza di acquistare un ticket generico dal sito Uefa ad aprile, quando la corsa alla finale era ancora in pieno svolgimento. E tutti gli altri? Per tutti gli altri c’è il maxischermo a Milano. Maxischermo San Siro: quanto costerà il biglietto. Salvo cambiamenti dell’ultim’ora, il maxischermo sarà riproposto a San Siro, esattamente come due anni fa. L’ipotesi Duomo sembra tramontare sia per questioni di ordine pubblico, sia per questioni logistiche, perché la sera prima in piazza c’è il mega concerto di Radio Italia e andrebbe smontato il palco in tempi rapidissimi per montare poi il maxischermo. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it

