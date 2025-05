Maxi incendio in un ex caseificio nell’Agro Aversano I sindaci | Chiudete finestre e state a casa

Un maxi incendio è scoppiato questa mattina in un ex caseificio a San Cipriano d’Aversa, in via Don Salvatore Vitale, generando una colossale colonna di fumo nero visibile da diversi comuni vicini. I sindaci della zona invitano la popolazione a chiudere le finestre e rimanere in casa per motivi di sicurezza.

Un grosso incendio è divampato questa mattina in via Don Salvatore Vitale, nel territorio di San Cipriano d’Aversa, al confine con Casapesenna. Un’enorme colonna di fumo nero si è innalzata nel cielo, visibile anche dai comuni limitrofi come Casal di Principe, Villa di Briano e Aversa. Maxi incendio in un ex caseificio nell’Agro Aversano. I . L'articolo Maxi incendio in un ex caseificio nell’Agro Aversano. I sindaci: “Chiudete finestre e state a casa” Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maxi incendio in un ex caseificio nell’Agro Aversano. I sindaci: “Chiudete finestre e state a casa”

Se ne parla anche su altri siti

Incendio in deposito nel Casertano, a fuoco i camion del latte: enorme colonna di fumo

fanpage.it scrive: Incendio in via don Salvatore Vitale sulla SP200 nel Casertano. A fuoco deposito vicino all’ex caseificio Pica abbandonato. Un grosso incendio è scoppiato questa mattina nell'Aversano. A fuoco un capa ...

IL VIDEO E LA FOTO. Incendio all’ex caseificio Pica, si indaga per dolo

Come scrive casertace.net: SAN CIPRIANO D’AVERSA – Un violento incendio ha devastato, alle 12:00 circa di oggi, giovedì 15 maggio, un capannone dell’ex caseificio Pica, da tempo in disuso e sotto sequestro giudiziario. Le fiamm ...

Brucia l’ex caseificio nel Casertano, nube nera visibile anche a Napoli nord

Come scrive internapoli.it: Stamattina poco dopo le ore 12:30 un'enorme nube nera è stata avvistata tra Giugliano e Qualiano, e anche da numerosi comuni della provincia di Caserta. L'incendio è scoppiato a Casapesenna.

