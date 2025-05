Fermo, 15 maggio 2025 – Acquistavano smartphone di ultima generazione, computer, tablet e altri beni elettronici attraverso società fittizie e poi li rivendevano online, riuscendo così ad aggirare il Fisco. La scoperta era stata fatta dalla Guardia di Finanza, che aveva smascherato un’organizzazione che aveva il centro di assistenza a Fermo, dove si trovava il call center punto di riferimento degli acquirenti online. Gli otto componenti dell’organizzazione, tra cui un fermano, quattro residenti nella provincia di Ancona e tre ungheresi, sono finiti sotto processo e sono stati condannati rispettivamente con pene che vanno dai due anni e otto mesi a quattro anni e due mesi - in totale 27 anni - per truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale. Le Fiamme Gialle avevano scoperto che nel tempo l’organizzazione si era resa protagonista di una maxi evasione all’Iva per sette milioni di euro per l’acquisto di 30 milioni di euro di prodotti elettronici. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi frode al fisco con smartphone e computer venduti online: banda condannata