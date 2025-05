Un maxi caduta di gruppo è stata purtroppo la protagonista della sesta tappa del Giro d’Italia 2025: quando mancavano una settantina di chilometri al traguardo di Napoli, mentre si stava percorrendo un tratto in leggera discesa sotto la pioggia, una quarantina di atleti sono finiti a terra. Le condizioni dell’asfalto, il maltempo e la vicinanza tra i vari corridori hanno amplificato il capitombolo generato da un errore di Jan Tratnik, decisamente comune in caso di rallentamento. La giuria ha deciso di neutralizzare la corsa e il gruppo ha pedalato per una dozzina di chilometri alle spalle della macchina del comitato giudicante, che in uscita da Nola ha poi preso una decisione definitiva: si è preso il tempo in quell’istante e la classifica è stata congelata. I fuggitivi Enzo Paleni e Taco van der Hoorn sono ripartiti con una cinquantina di secondi di vantaggio e il plotone si è rimesso all’inseguimento, non sono stati assegnati abbuoni al km Red Bull e si è pedalato “soltanto” per il risultato di tappa. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maxi caduta al Giro d’Italia: a terra anche la maglia rosa, Hindley in ambulanza – VIDEO