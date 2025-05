Maxi blitz a Palermo furgone pieno di sigarette di contrabbando | arrestato autista ne aveva 924 kg

Un maxi blitz a Palermo ha portato all'arresto di un autista campano, sorpreso con un furgone carico di sigarette di contrabbando. Le autorità hanno sequestrato ben 924 kg di tabacchi illecitamente trasportati, un’operazione che evidenzia l'inesorabile lotta contro il traffico di prodotti di contrabbando.

