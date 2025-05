max casacci al salone del libro di torino con la sonorizzazione di nella grotta dell orca

Max Casacci – © Chiara Mirelli TORINO – L’esplorazione sonora di Max Casacci arriva alla XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio 2025, per l’esperienza immersiva “Nella Grotta dell’Orca” presentata da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (FAAM). Situata all’ingresso del Padiglione 2, e curata di Roberto Tarasco, primo e unico scenofono in Italia, è un viaggio attraverso il materiale d’archivio dello scrittore Stefano D’Arrigo – conservato in FAAM – e attraverso la sua opera-mondo Horcynus Orca. Ad accompagnare i visitatori lungo il percorso, la sonorizzazione realizzata da Max Casacci. Il musicista e sound designer torinese ha registrato i versi delle orche che si uniranno alle voci di lettori e lettrici che hanno letto e leggeranno estratti del libro, per creare un paesaggio acustico in movimento: un’onda crescente di voci che riempirà la grotta, vibrando come il mare, avvolgendo il pubblico con i suoni e le suggestioni del romanzo. 🔗Leggi su Lopinionista.it

