Giornata travagliata al Giro d'Italia 2025: la sesta tappa con arrivo in quel di Napoli ha visto una parte di gara interrotta ed un finale neutralizzato a causa delle difficoltà a percorrere un asfalto reso viscido dalla pioggia. Decisione presa ovviamente da Mauro Vegni, direttore di corsa, a 60 chilometri dal traguardo dopo una bruttissima caduta nel gruppo. Le sue parole: "Devo dire che ai corridori abbiamo solo riferito che avremmo ridato una nuova partenza con il distacco dei fuggitivi. Non c'è stata nessuna discussione. Quando ci siamo fermati e abbiamo sentito i problemi della caduta, considerando che ancora pioveva e che gli asfalti diventano impraticabili e abbiamo deciso di neutralizzare la corsa fino all'arrivo per non rischiare di perdere altri corridori per il Giro". Sulle condizioni della strada: "L'asfalto come visto dalle immagini era bello, però tecnicamente non reggivi, io slittavo anche con le scarpe.

Mauro Vegni: "Si pattinava sull'asfalto, perché rischiare di perdere altri corridori?"