Mauro demolisce il Milan post Coppa Italia | Dopo il gol il nulla più assoluto

Ospite negli studi di Mediaset, l'ex calciatore Massimo Mauro non ha usato mezzi termini per commentare Milan-Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mauro demolisce il Milan post Coppa Italia: “Dopo il gol, il nulla più assoluto”

Approfondimenti da altre fonti

Marco Van Basten “demolisce” Theo, volano parole grosse: il grande ex Milan è una “furia”, epiteto di fuoco sul rossonero

Segnala calcioblog.it: Marco Van Basten “demolisce” Theo, volano parole grosse. Il grande ex rossonero ci va giù durissimo, l’epiteto rivolto al terzino è di fuoco. Il Milan esce dalla Champions League nel ...

Milan, durissimo attacco di Massimo Mauro a Leao

calcioblog.it scrive: Parole forti quelle pronunciate in radio da Mauro, che non ha risparmiato critiche alla gestione tattica dei rossoneri e ad alcuni suoi protagonisti. Il momento del Milan continua ad alimentare ...

Mauro: “Stiamo ad Aprile e il Milan ancora non è equilibrato in campo”

Riporta ilmilanista.it: "L'equilibrio il Milan non l'ha trovato all'inizio del campionato, a metà campionato e non lo sta trovando adesso. Ora, io dico ma si può continuare a giocare con Leao, Pulisic, Abraham, Reijnders, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.