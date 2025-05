Maturità 2025 pubblicati i nomi dei Presidenti di Commissione | ecco tutti gli elenchi Regione per Regione

Manca ancora poco più di un mese all’inizio degli esami di maturità ma sono già noti – dallo scorso 13 maggio – i nomi dei Presidenti di commissione dell’Esame di Stato. A pubblicare i nominativi non è il portale nazionale ma il singolo Ufficio scolastico regionale (USR) che, sul proprio sito web, ha caricato l’ elenco dei Presidenti di commissione assegnati ad ogni scuola. Ogni Regione dunque aggiorna i dati in modo autonomo – le liste non sono ancora definitive ma in continuo aggiornamento – e al singolo maturando basterà tener monitorato il sito di interesse entrandoci e cercando la propria scuola alla ricerca dei riferimenti inerenti a commissione e Presidente. Per i nomi dei Commissari esterni invece bisognerà attendere tra fine maggio e i primi di giugno. Anche quest’anno la struttura delle commissioni sarà mista: tre docenti interni, già a conoscenza del percorso degli studenti, si affiancheranno ad altri tre insegnanti esterni, più un Presidente esterno. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

