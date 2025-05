maturità 2025 i possibili autori per la versione di latino

Il 19 giugno è in programma la seconda prova degli esami di maturità 2025. Per quanto riguarda il liceo classico, il ministero dell’Istruzione ha scelto di proporre agli alunni una versione di latino, in linea con la tradizionale alternanza con il greco che si sussegue ormai da anni. Come nel caso delle tracce di italiano, anche in questo caso non è possibile conoscere in anticipo i dettagli in quanto il testo da tradurre, analizzare e commentare sarà comunicato solo poco prima che scattino le sei ore di tempo per terminare il compito. Non avendo la possibilità di appellarsi ad anniversari speciali o ricorrenze, qualche indizio potrebbe arrivare dai precedenti degli ultimi anni, che infatti hanno visto avvicendarsi sempre gli stessi nomi. Maturità 2025 al classico: i possibili autori della versione di latino. 🔗Leggi su Lettera43.it

