Gli Uffici Scolastici Regionali hanno avviato la pubblicazione ufficiale degli elenchi dei presidenti di commissione per la Maturità 2025. A partire dal 13 maggio 2025, è possibile consultare online le liste aggiornate regione per regione, con i nominativi dei docenti selezionati per guidare le commissioni d’esame. Si tratta di un passaggio fondamentale per l’organizzazione degli . Maturità 2025: ecco gli elenchi regionali dei presidenti di commissione Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it