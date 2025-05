Matuidi prova a spaventare l’Inter | PSG supportato dalla Francia e funzionerà

Blaise Matuidi, ex centrocampista del PSG e della Juventus, si è espresso sul sostegno dei tifosi francesi in vista della finale di Champions League contro l'Inter. Parlando dal Congresso FIFA in Paraguay, Matuidi ha condiviso le sue aspettative e il potere dell'incitamento dei fan nel determinare l'esito della sfida.

Matuidi parla della finale di Champions League tra PSG e Inter. L’ex centrocampista dei parigini e della Juventus si focalizza sul supporto dei tifosi francesi. PSG – Blaise Matuidi, ex giocatore del PSG e della Juventus, ha parlato direttamente dal Congresso Fifa che si è tenuto in Paraguay. Le sue parole sulla finale di Champions League, focalizzandosi soprattutto sulla squadra parigina, che a detta sua potrà contare sul supporto di tutta la città di Parigi e anche della Francia. Le sue parole: « Avranno un’intera città alle spalle e persino, credo, gran parte del Paese e penso che funzionerà. Hanno dimostrato fin dall’inizio di questa competizione di avere una possibilità di vincerla. Luis Enrique lo ha già fatto con il Barcellona e con la nazionale spagnola, oggi lo vediamo con il PSG. È un grande allenatore, sa come costruire un gruppo ». 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Matuidi prova a spaventare l’Inter: «PSG supportato dalla Francia e funzionerà»

