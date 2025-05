Matuidi ammette | Inter fortissima ecco che partita sarà contro il PSG

Blaise Matuidi, ex centrocampista di PSG e Juventus, ha commentato la finale di Champions League tra Inter e PSG durante il 75° Congresso FIFA a Asuncion. Riconoscendo la forza dell'Inter, Matuidi ha condiviso le sue aspettative su un match che promette emozioni e intensità, evidenziando la grandezza di entrambe le squadre in campo.

Matuidi presenta la finale di Champions League tra Inter e PSG: le dichiarazioni dell’ex centrocampista. Blaise Matuidi, ex PSG e Juventus, ha parlato a margine del 75° Congresso FIFA presso la sede della CONMEBOL ad Asuncion parlando anche della finale di Champione League. Le parole verso la sfida tra Inter e PSG: LE PAROLE – «L’Inter è un avversario molto forte, una squadra italiana ben organizzata e capace anche di segnare molti gol, come ha dimostrato contro il Barcellona. Sarà una grande partita di calcio, speriamo con una vittoria del Paris. L’Inter è un avversario molto forte, una squadra italiana ben organizzata e capace anche di segnare molti gol, come ha dimostrato contro il Barcellona. Sarà una grande partita di calcio, speriamo con una vittoria del Paris. Avranno un’intera città alle spalle. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Matuidi ammette: «Inter fortissima, ecco che partita sarà contro il PSG»

Se ne parla anche su altri siti

L’Inter nel 2026 sarà fortissima: guardate che formazione! | Calciomercato

Come scrive msn.com: Un record. Anche per questo, in casa Inter si guarda al futuro e lo si fa con grande lucidità. Le ultime notizie che arrivano da Appiano Gentile parlano molto chiaramente di come Marotta non ...

L’Inter sarà fortissima: formazione da urlo nel 2026 | Calciomercato

Si legge su msn.com: Le idee di Beppe Marotta e dell'Inter in generale, in sede di calciomercato, sono estremamente chiare: rendere la squadra sempre più forte. Un passettino alla volta, per carità. Ma la direzione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in TV e in streaming Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta non va in chiaro

Stasera Mercoledì 9 dicembre 2020, partite di calcio in televisione. L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 darà verdetti molto importanti per le squadre italiane.