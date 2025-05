Mattia Siroti della Maceratese selezionato per l' Evolution Programme 2025

Mattia Siroti, giovane talento della Maceratese, è stato selezionato per l'Evolution Programme 2025. Un traguardo importante per il baby calciatore e il vivaio del club, poiché è l'unico atleta marchigiano a rappresentare la regione a Tirrenia. Questo evento, in collaborazione con il Club Italia, offre un'opportunità unica per la crescita dei giovani talenti calcistici.

Soddisfazione per il baby Mattia Siroti e per il vivaio della Maceratese. Il ragazzo, mezzala nel gruppo dei Giovanissimi 2011, è stato l’unico calciatore delle Marche chiamato a Tirrenia per l’ Evolution Programme della Federcalcio edizione 2025. L’evento, sviluppato in sinergia con il Club Italia, è riservato agli under14 che nel corso della stagione sono stati coinvolti nei raduni dei Centri federali territoriali e nel progetto delle Aree di sviluppo territoriale. Nei giorni scorsi in 76 sono giunti a Tirrenia, quelli che sono stati ritenuti i migliori dilettanti d’Italia. Il weekend rientrava nell’ambito del programma federale di sviluppo territoriale coordinato dal Settore giovanile e scolastico "Evolution Programme", il cui obiettivo è di promuovere un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolto ai club di settore giovanile e ai soggetti coinvolti nello sviluppo dei calciatori. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mattia Siroti della Maceratese selezionato per l'Evolution Programme 2025

