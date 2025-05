Mattia Giani è morto come Davide Astori | Era affetto dalla cardiomiopatia aritmogena

Mattia Giani, giovane calciatore di 26 anni, è tragicamente scomparso il 14 aprile 2024, colpito dalla stessa cardiomiopatia aritmogena che ha portato alla morte di Davide Astori nel 2018. La consulenza medica ha confermato il drammatico destino che ha accomunato i due sportivi, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione alla salute del cuore negli atleti.

Lo stesso male, lo stesso destino. Mattia Giani, il calciatore di 26 anni morto sul campo di gioco il 14 aprile 2024, era affetto dalla stessa patologia di Davide Astori, il capitano della Ac Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018: la cardiomiopatia aritmogena. Lo ha stabilito la consulenza. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Mattia Giani è morto come Davide Astori: "Era affetto dalla cardiomiopatia aritmogena"

Mattia Giani morto durante partita di calcio senza medico e defibrillatore inutilizzato

La tragica scomparsa di Mattia Giani, calciatore di 26 anni, durante una partita di Eccellenza ha scosso la comunità sportiva e sollevato interrogativi sulla sicurezza e l'efficacia dei soccorsi in campo.