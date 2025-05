Mattarella Non rassegnarsi alla supremazia delle cattive notizie

Il Presidente Mattarella invita a non rassegnarsi alla predominanza delle cattive notizie, ricordando un antico detto che sostiene come il male corra più veloce del bene. In un momento in cui il pessimismo sembra prevalere, il Presidente sottolinea l'importanza di valorizzare e diffondere le notizie positive, affinché non si ceda alla negatività.

ROMA (ITALPRESS) – “C’è un vecchio detto secondo il quale le cattive notizie corrono più veloci di quelle buone. Moro scriveva che il bene non fa notizia. Questo è vero. Noi vorremmo che questa mattina, come tante volte è avvenuto, evitare che ci si rassegni a questa sorta di supremazia delle cattive notizie e indicare” che le notizia positive “sono più solide perchè irrobustiscono la vita comune e le consentono di progredire. Questa è la forza, la grande dimostrazione del senso della vita positivo che i comportamenti premiati esprimono”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro con i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d’onore. “In quello che avete fatto e che tanti fanno c’è il rifiuto di una concezione diversa della vita che c’è sempre stata. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Mattarella “Non rassegnarsi alla supremazia delle cattive notizie”

Approfondimenti da altre fonti

Alfieri della Repubblica, Mattarella: "Non rassegnarsi alla supremazia delle cattive notizie"

Riporta msn.com: "C'è un vecchio detto, secondo il quale le cattive notizie corrono più veloci di quelle buone. In parte è vero, Aldo Moro scriveva che il bene non fa notizia. Questo è vero. Noi vorremmo stamani, come ...

Mattarella incontra i nuovi alfieri della Repubblica: “Non rassegnarsi a supremazia cattive notizie”

repubblica.it scrive: Il capo dello Stato consegna gli attestati ai 29 giovani che hanno mostrato coraggio o speciale impegno civico ...

Alfieri della Repubblica, Mattarella «non rassegnarsi alla supremazia delle cattive notizie». Chi sono i premiati e perché

Si legge su italiaoggi.it: Il Presidente della Repubblica ha consegnato al Quirinale 29 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Marcell Jacobs, cattive notizie! Salterà anche i Campionati italiani assoluti

Slitta ancora il ritorno di Marcell Jacobs. Dopo aver rinunciato al meeting di Montecarlo del 21 luglio, il campione olimpico dei 100 non parteciperà nemmeno ai Campionati italiani assoluti di Molfetta, dal 28 al 30 luglio.