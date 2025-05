Nessun dorma», ammonisce il presidente Sergio Mattarella rivolto all’Europa, mentre l’ex premier Mario Draghi ricorda che per l’Unione europea il tempo è ampiamente scaduto. Sono voci dalla Spagna, italiani in trasferta, vanno raccolte e pesate, sono importanti. Esprimono lo Spirito del tempo? Non del tutto, hanno un comprensibile vuoto di interpretazione che deriva dalla biografia, dalla cultura, sono persone che hanno una storia diversa. Mattarella e Draghi sono da ascoltare, sempre. E la sinistra italiana? No, è in un imbarazzante stato di confusione mentale al punto (più basso) di presentarsi a Montecitorio con un lenzuolo in testa, pensando di mostrare il fantasma (della campagna sul referendum) e in realtà qualificandosi come un pagliaccio. L’onorevole Magi oggi fa la prima pagina, ma passa anche alla storia come l’esempio del tragicomico istituzionale. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mattarella, Draghi ,gli imperi e il ruolo chiave dell'Italia