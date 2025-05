mattarella draghi e quell atto di coraggio che è mancato all europa l analisi di polillo

Da un lato ci sono coloro che, l’8 ed il 9 giugno, proponendo cinque referendum fuori dal tempo, vorrebbero portare indietro le lancette della storia, ma dall’altro chi, in una piccola città del Portogallo, si misura con le incerte prospettive del nostro futuro più immediato. Lo hanno fatto sia Mario Draghi che Sergio Mattarella, intervenendo a Coimbra – la città conosciuta per l’eccellenza della sua Università – al convegno organizzato da Cotec: una fondazione privata senza scopo di lucro, che da sempre si occupa di ricerca ed innovazione. Alla presenza di ospiti d’eccezione, come il Presidente della Repubblica Portoghese Marcelo Rebelo de Sousa e il Re di Spagna Felipe VI. Lo hanno fatto riproponendo il celebre passo della Turandot di Giacomo Puccini: “Nessun dorma”. Che l’Europa e l’Italia insieme si sveglino per affrontare le incognite di una situazione internazionale che, a sua volta, non solo non è più quella di 10 anni fa. 🔗Leggi su Formiche.net

