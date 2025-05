Mattarella consegna al Quirinale gli Attestati d’onore ai nuovi Alfieri della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al Quirinale 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani meritevoli, distintisi nel 2024 in ambiti come studio, cultura, scienza, arte, sport e volontariato, o per atti di eccezionale altruismo. Un riconoscimento che celebra l'impegno e la dedizione delle nuove generazioni.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Servizio di Augusto Cantelmi. Mattarella consegna al Quirinale gli Attestati d’onore ai nuovi “Alfieri della Repubblica” TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mattarella consegna al Quirinale gli Attestati d’onore ai nuovi “Alfieri della Repubblica”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quirinale, Mattarella consegna gli attestati d'onore ai nuovi Alfieri della Repubblica

Si legge su repubblica.it: Al Quirinale i nuovi 29 Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceveranno dal Capo dello Stato i relativi attestati d'onore. Giovani che si sono distint ...

Alfieri della Repubblica, Mattarella consegna gli attestati d'onore: nominati anche due giovani toscani

Secondo 055firenze.it: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato al Quirinale 29 Attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività ...

QUIRINALE, MATTARELLA CONSEGNA ATTESTATI D'ONORE "ALFIERE DELLA REPUBBLICA"

9colonne.it scrive: Roma, 15 mag - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha consegnato oggi al Quirinale 29 Attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello stud ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Quirinale - Mattarella riceve Sangiuliano e nuovi dirigenti ministero Cultura

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale i dirigenti del ministero della Cultura vincitori del corso-concorso di formazione dirigenziale, accompagnati dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (FOTO).