Roma, 15 mag. (askanews) - "Questo è un giorno di festa, spero lo sia anche per voi. Credo che tutte voi e tutti voi, quando avete avuto la notizia di essere stati designati Alfieri, siate rimasti sorpresi, qualcuno incredulo. Questo conferma la bontà delle scelte fatte". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando, al Quirinale, i 29 nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d'onore a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato, oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Accanto ai riconoscimenti per comportamenti individuali, il Presidente Mattarella ha assegnato anche 4 targhe per premiare azioni collettive di giovani e giovanissimi, anch'esse espressione dei valori di solidarietà, inclusione e accoglienza. 🔗Leggi su Quotidiano.net

Mattarella a giovani Alfieri: impersonate normalità in maniera positiva