Matt Cardona si è fatto conoscere come Zack Ryder in WWE, ma è stato licenziato nel 2020. Nonostante abbia ottenuto un grande successo nel circuito indipendente, Cardona ha recentemente ammesso di essere sorpreso di non essere ancora tornato in WWE. Parlando con Chris Van Vliet, Cardona ha detto che ha la sensazione che manchi qualcosa, ma non sa esattamente cosa. Dopo eventi importanti come WrestleMania e WrestleCon, tantissimi fan gli chiedono: "Quando torni?" Ma, come ha spiegato, non è una decisione che dipende da lui. Cardona ha raccontato di aver contattato la WWE più volte nel corso degli anni, soprattutto quando stava facendo qualcosa di importante o interessante. Tuttavia, non ha mai ricevuto alcuna proposta: "Onestamente? Sì. Ma ovviamente mi manca qualcosa, non so cosa. La gente me lo dice in continuazione, soprattutto dopo WrestleMania e WrestleCon.

Matt Cardona e il mancato ritorno in WWE:"Tutti mi chiedono quando torno, ma non è una mia scelta"