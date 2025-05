Materia Viva Experience | Napoli si accende di sostenibilità alla Mostra d’Oltremare

Dal 26 al 31 maggio 2025, la Mostra d’Oltremare di Napoli si trasformerà in un palcoscenico di sostenibilità con "Materia Viva Experience". Questo evento unico, dedicato alla gestione sostenibile dei RAEE, promuove un dialogo culturale ed educativo grazie all'impegno di ASIA Napoli e di molti altri protagonisti del settore. Un'occasione imperdibile per riflettere sul futuro del nostro pianeta.

Dal 26 al 31 maggio 2025, la Mostra d’Oltremare ospiterà Materia Viva Experience, un evento unico dedicato al tema della gestione sostenibile dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Un'iniziativa ad alta valenza educativa e culturale, che vede in prima linea ASIA Napoli. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Materia Viva Experience: Napoli si accende di sostenibilità alla Mostra d’Oltremare

