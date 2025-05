Massimiliano Gallo: «Conte ha fatto un capolavoro. E ora il Maradona va rinnovato, ma deve restare dov’è»"> Attore, tifoso e napoletano verace, Massimiliano Gallo è impegnato sul set della serie Netflix La scuola, ambientata alla Nunziatella. Ma tra un ciak e l’altro, il cuore batte sempre per il Napoli. Senza mai nominare apertamente il traguardo, per via di una scaramanzia tutta partenopea, Gallo parla però di stagione importante, del lavoro di Conte, dei protagonisti in campo e di un futuro da costruire, anche partendo dal nodo stadio. «Non si parla di un quarto titolo – chiarisce subito –. Dopo domenica sono sfiduciato. Le prossime partite sono dure: il Parma lotta per salvarsi e il Cagliari ci tiene a fare bella figura contro di noi, per la rivalità storica». Un Napoli da applausi, anche senza garanzie «Comunque vada – spiega Gallo nell’intervista concessa a Il Mattino – quest’anno è stato un successo. 🔗Leggi su Napolipiu.com

