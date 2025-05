Massara lascia il Rennes il comunicato | ora ritorno in Serie A dell’ex direttore sportivo del Milan? Un club ci pensa

Fredéric Massara lascia il Rennes dopo meno di un anno, con una rescissione consensuale del contratto. Ora si riaccende l'interesse per il suo ritorno in Serie A, dove diversi club lo stanno considerando per un possibile ingaggio. Gli sviluppi della situazione potrebbero portare a nuove emozionanti opportunità nel calcio italiano.

Massara ritorna in Serie A? Il direttore sportivo ex Milan lascia il Rennes: rescissione consensuale con i francesi Frederic Massara lascia ufficialmente il Rennes dopo meno di un anno: il club francese e il dirigente italiano hanno deciso di interrompere consensualmente il rapporto iniziato nel luglio 2024. In una nota, lo Stade Rennais ha ringraziato .

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma

Frederic Massara, ex dirigente del Milan e della Roma arrivato in Francia solamente durante lo scorso anno, ha lasciato ufficialmente.

Stade Rennes, Massara lascia il club: ritorno in Italia sullo sfondo

Lo Stade Rennes, sui propri canali social, ha annunciato la separazione consensuale con il direttore sportivo Frederic Massara. Per il dirigente c'è il possibile ritorno in Serie A.

Massara, è addio al Rennes: ufficiale la separazione consensuale

L'ex ds di Milan e Roma lascia la Ligue 1 dopo meno di un anno: tra le sue operazioni la cessione di Le Fée ai giallorossi per 23 milioni ...

