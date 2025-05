Maserati | The Brothers Al Pacino si unisce al film biografico

Al Pacino entra a far parte del cast di "Maserati: The Brothers", il film biografico diretto da Bobby Moresco sulla storica famiglia che ha rivoluzionato il mondo delle automobili italiane, accanto a nomi iconici come Ferrari e Lamborghini. L'annuncio del cameo di Pacino è stato fatto dal produttore Andrea Iervolino, creando grande entusiasmo tra i fan.

Al Pacino è entrato a far parte del cast di “ Maserati: The Brothers “, il film biografico diretto da Bobby Moresco sulla famiglia che ha creato le automobili per cui, insieme a Ferrari e Lamborghini, l’Italia è famosa. Il cameo di Pacino nel film è stato annunciato dal produttore Andrea Iervolino. In “Maserati”, Pacino interpreterĂ l’imprenditore Vincenzo Vaccaro, che ha sostenuto la famiglia Maserati e ha investito nei primi anni dell’azienda. Al cast stellare del film si uniranno anche Gina La Piana e Tatiana Luter, secondo una dichiarazione di Iervolino. Il cast di “Maserati” precedentemente annunciato comprende Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Abla, Michele Morrone e Salvatore Esposito. Iervolino è il produttore principale del film biografico. Nicki Cortese e Wayne Marc Godfrey di Bright White Light “The Beast” sono cofinanziatori e produttori esecutivi del progetto. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Maserati: The Brothers, Al Pacino si unisce al film biografico

