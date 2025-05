Marvel Studios | in lavorazione un film sui ‘Devastatori’?

Marvel Studios è in fase di sviluppo di un film sui Devastatori (Annihilators) per il Marvel Cinematic Universe. Questo progetto corale potrebbe collegarsi alla storia di Star-Lord, interpretato da Chris Pratt, ampliando ulteriormente l’universo narrativo che ha già conquistato il pubblico con pellicole di successo come The Avengers e Guardiani della Galassia.

I Marvel Studios starebbero sviluppando un film corale si Devastatori ( Annihilators ) per il MCU, che potrebbe essere legato allo Star-Lord di Chris Pratt. Il Marvel Cinematic Universe ha riscontrato un grande successo con altri film di squadra come The Avengers, Guardiani della Galassia e, più recentemente, Thunderbolts*. L'arsenale di squadre di supereroi del franchise è destinato a crescere presto, con un reboot degli X-Men in fase di sviluppo ed il prossimo film sui Fantastici Quattro. Secondo un post su Patreon di Daniel Richtman, i Marvel Studios stanno sviluppando un film con protagonisti i Devastatori, una squadra di supereroi dei fumetti. Se il progetto Devastatori dovesse andare avanti, il film si unirebbe a Black Panther 3 e a un reboot degli X-Men nei piani dei Marvel Studios per la prossima saga.

Marvel Studios annuncia nuovi progetti, tra cui "Black Panther 3" con il regista Ryan Coogler. In arrivo anche "Thor 5", "Doctor Strange 3" e "Shang-Chi 2", ma le date restano incerte.

Secondo un nuovo rumor, il prossimo film crossover team-up del Marvel Universe sarà dedicato alla saga Annihilation.

La Marvel ha annunciato il nuovo piano di distribuzione annuale per i film al cinema e le serie televisive di Disney+.

