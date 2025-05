Martina Franca eroico intervento della Polizia | salvato giovane sui binari

Tarantini Time Quotidiano Un gesto eroico degli agenti della Polizia di Stato ha evitato quella che poteva essere una tragedia. Nella giornata di ieri, un giovane di origine bengalese, legatosi sui binari ferroviari in un apparente tentativo di suicidio, è stato tratto in salvo grazie alla prontezza e al coraggio degli uomini della Volante. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato il giovane in evidente stato di pericolo e hanno immediatamente contattato il centralino del 113. La risposta degli agenti non si è fatta attendere: in pochi minuti la pattuglia è giunta sul posto e, con sangue freddo e grande determinazione, ha raggiunto il ragazzo e lo ha liberato, mettendolo in salvo a pochi istanti dal possibile arrivo di un treno. Un salvataggio da manuale, frutto di preparazione, rapiditĂ d’azione e spirito di servizio, che testimonia ancora una volta il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dalla Polizia di Stato nella tutela della vita e della sicurezza dei cittadini. 🔗Leggi su Tarantinitime.it

