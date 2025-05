Markus Werba è speciale, musicista formidabile, interprete eclettico dalla tecnica raffinata e dal vasto repertorio. E amatissimo dal pubblico milanese che lo segue dagli esordi, quando Strehler lo scelse per cantare “Così fan tutte”. Il baritono viennese torna a Milano in occasione del Trittico Weill-Brecht in scena alla Scala da ieri sera fino al 30 maggio. Il Maestro Riccardo Chailly ha deciso di unire per la prima volta tre capolavori assoluti del teatro musicale del Novecento: “Die sieben Todsünden”, “Mahagonny Songspiel” e “The Songs of Happy End” di Kurt Weill, testo di Bertold Brecht, regia, scene e costumi di Irina Brook. Markus Werba è Bill Cracker, protagonista in “The Songs of Happy End”. Maestro dopo Mozart, Cavalli, Schubert, Richard Strauss e Wagner, questa volta incontra Kurt Weill. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Markus Werba e Weill: "Si chiude un cerchio"