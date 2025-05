Mario Adinolfi e quell’altro… Cosa fanno Isola dei Famosi i naufraghi hanno scoperto tutto

All’ Isola dei Famosi 2025 il clima si fa sempre più teso e lo scontro tra alcuni dei naufraghi principali minaccia di cambiare gli equilibri del gioco. A incendiare gli animi è stato Paolo Vallesi, che senza mezzi termini ha puntato il dito contro due concorrenti d’eccezione: Mario Adinolfi e Dino Giarrusso. In un acceso confronto con Omar Fantini, il cantante ha espresso dubbi profondi sulla presenza dei due politici, arrivando a definirli figure “pericolose” per la sopravvivenza nel reality. Vallesi, che da giorni osserva con attenzione le dinamiche del gruppo, ha messo in guardia i suoi compagni: secondo lui, sia Adinolfi che Giarrusso avrebbero un’elevata capacità di influenzare gli altri concorrenti, manipolando le decisioni e le alleanze a proprio favore. “Per me loro sono i più pericolosi a livello di strategie”, ha dichiarato senza esitazioni, dando così il via a una vera e propria campagna di diffidenza nei confronti dei due volti noti della politica. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it