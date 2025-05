Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi | agevolazioni e polemiche

Mario Adinolfi è uno dei concorrenti più discussi dell’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione per le agevolazioni logistiche concesse dalla produzione, che hanno sollevato polemiche tra i compagni di avventura e il pubblico. Il naufrago per via del suo peso infatti non può affrontare l’esperienza in Honduras come il resto del gruppo. Andiamo a scoprire cosa gli è stato concesso dalla produzione Mediaset. Isola dei Famosi, Mario Adinolfi: le agevolazioni per motivi di salute. Per garantire la permanenza di Adinolfi sull’isola, la produzione ha predisposto alcune misure speciali a causa delle sue condizioni fisiche. Tra queste, l’utilizzo di un barchino personale per gli spostamenti tra le spiagge e una panca su misura per il riposo. Inoltre, è stato esentato dalle prove fisiche, sia per la leadership che per le ricompense. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it

