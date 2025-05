Mare Nostrum mostra di inaugurazione da Prinz Zaum

Unisciti a noi il 17 Maggio 2025 per l’inaugurazione di MARE NOSTRUM, un nuovo ciclo di eventi organizzato da Nostra Collective presso Prinz Zaum, Bari. A partire dalle 18:00, scopri opere e progetti in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti, un’occasione unica per immergersi nella creatività e nella cultura del nostro mare.

