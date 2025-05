Mare di Ruggine – La favola dell’Ilva diventa libro illustrato | presentazione il 19 maggio a Bagnoli

Il 19 maggio, alle ore 18:00, il Circolo Ilva Bagnoli ospiterà la presentazione del libro illustrato "Mare di Ruggine – La favola dell’Ilva". Un’opera che nasce dall’omonimo spettacolo teatrale, raccontando la storia dell’Ilva tra memoria e futuro, con il patrocinio morale del Comune di Napoli e la collaborazione del Commissariato. Un evento da non perdere!

Lunedì 19 maggio alle ore 18:00, presso il Circolo Ilva Bagnoli, si terrà la presentazione del libro illustrato "Mare di Ruggine – La favola dell'Ilva", tratto dall'omonimo spettacolo teatrale. L'evento si avvale del patrocinio morale del Comune di Napoli ed in collaborazione con il Commissariato.

