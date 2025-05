Arezzo, 15 maggio 2025 – Marco Cerofolini eletto Presidente della Federazione Moda di Confartigianato Arezzo “Supporto ad una transizione sostenibile, misure sul credito d’imposta e interventi strutturali, obiettivi fondamentali per un settore da sempre strategico per il Made in Italy” Marco Cerofolini è il nuovo Presidente della Federazione Moda di Confartigianato Arezzo. L’elezione è avvenuta nell’ambito dell’Assemblea tra i presidenti e i vice presidenti di mestiere Tessile Sarti Stilisti e Abbigliamento, Calzature e Pelletteria, Pulitintolavanderie. Marco Cerofolini è titolare dell’azienda “Prosperine”, leader del settore calzaturiero, con sede a Subbiano, che porta la produzione manifatturiera aretina in Italia e nel mondo grazie alle sue celebri calzature comode e allo stesso tempo eleganti. 🔗Leggi su Lanazione.it

